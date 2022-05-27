АНКАРА, 27 мая — ПРАЙМ. Динамика общего числа иностранных туристов в Турции положительная, несмотря на ситуацию на Украине путешественники из России по количеству входят в первую пятёрку, а средний доход на туриста вырос с 670 до 840 долларов, сообщил глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатыр. Туры после майских праздников как по России, так и за границу подешевели

"На данный момент доход на туриста в Турции вырос с 670 до 830 и даже до 840 долларов. Мы работаем над тем, чтобы довести этот показатель до 1000 долларов", — отметил Чорабатыр. В частности, увеличилось число бутиков и других объектов индивидуальных предпочтений в отдыхе, что также влияет на средний доход от одного туриста, отметил глава TÜROFED.

Всего же, по его словам, Турция в январе-апреле текущего года приняла 8 885 876 туристов, 7 477 047 из которых — иностранцы, что на 172,51% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По его словам, лидером турпотока за первые четыре месяца текущего года стала Германия, на втором месте – Болгария и третьем — Иран. Центробанк Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне

"Далее следуют Россия и Великобритания. В этом сезоне появились альтернативные рынки. Мы видим, что растет спрос со стороны таких рынков, как Польша, Чехия, Словакия, Румыния и Албания, также вернулся рынок Великобритании. Кроме того, начали поступать запросы с рынков Объединенных Арабских Эмиратов и с Ближнего Востока. Получил развитие и израильский рынок. Даже если и кажется, что мы не сможем сократить разрыв, связанный с рынками России и Украины, надеюсь, что мы достигнем заданных цифр", — сказал Чорабатыр.

Глава TÜROFED отметил, что в начале года представители туристической сферы стремились превзойти показатели 2019 года – самого яркого периода в сфере туризма, однако пересмотрели свои ожидания из-за ситуации на Украине. "Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обеих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции", — резюмировал Чорабатыр.