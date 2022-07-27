МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Спрос на авиабилеты из Москвы на Пхукет за сутки вырос на 76%, а из Новосибирска — на 54% на фоне запуска "Аэрофлотом" прямых рейсов в Таиланд, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс". "Аэрофлот" открыл продажу билетов на Пхукет

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы на Пхукет (Таиланд) с 30 октября, стало известно ранее в среду из данных системы бронирования на сайте перевозчика.

"Сегодня спрос на авиабилеты на Пхукет больше всего вырос из Москвы — на 76% и из Новосибирска — на 54%", — рассказали в сервисе.

Там же отметили, что средний чек на авиабилеты в Таиланд из России на август-октябрь составляет 37 тысяч рублей в одну сторону.

Российские туроператоры запустили продажи путевок в Таиланд на прямых рейсах авиакомпании "Аэрофлот" и ожидают ажиотажный спрос на направлении, рассказали ранее в среду представители отрасли РИА Новости.