ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — ПРАЙМ. В Финляндии нашли механизм сокращения выдачи россиянам туристических виз, сообщил глава финского МИД Пекка Хаависто. Юрист рассказал, кому положена компенсация за уход иностранных компаний

"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям", — сказал Хаависто в интервью телеканалу MTV3.

Министр отметил, что страна таким образом бы существенно замедлила выдачу туристических виз в России, также эта мера реализуема на национальном уровне законодательства.

Количество выдаваемых Финляндией шенгенских виз в России существенно снизилось. Как сообщали РИА Новости в МИД Финляндии, в июле страна получила около 17,2 тысячи заявок на получение визы в России, отказавшись назвать процент отказа в получении визы. Как сообщали финские СМИ, лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения.

В допандемийный, 2019 год, россияне подали 786 407 заявлений на получение визы, из которых только 0,7% в среднем были отклонены, сообщали ранее в ведомстве.

Повышенный интерес у россиян к финским шенгенским визам возник после снятия Россией с 15 июля пандемийных ограничений на перемещение через сухопутную границу. Открытие границы и возобновление туризма на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине остро поставили в Финляндии вопрос об уместности присутствия в стране российских туристов. В настоящее время правительство страны обсуждает возможности по ограничению прибытия российских туристов.

Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз во Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ.