МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Ростуризм отобрал 48 регионов на грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году, на эти цели предусмотрено 5,3 миллиарда рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм планирует выплачивать субсидий туроператорам за вывоз туристов

"Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее 1 тысячи проектов на 5,3 миллиарда рублей", — написала Догузова в своем канале в Telegram.

Она уточнила, что 44 региона получат 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, а также национальных туристических маршрутов. На эти средства планируется поддержать 375 проектов в самых разных регионах: от Алтая до Челябинской и Ярославской областей.

По словам главы Ростуризма, еще 10 регионов получат 700 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов. В общей сложности средства пойдут на развитие порядка 150 проектов.

Еще 21 регион получит 1,55 миллиарда рублей на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туристской среды для людей с ограниченными возможностями. Деньги также можно будет направить на приобретение оборудования для инфоцентров и пунктов проката, а также разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха. Поддержку в этой части получат более 500 проектов.

"Всего мы получили 231 заявку из 82 регионов. В отобранных регионах конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году", — заключила Догузова.