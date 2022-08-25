МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Ростуризм не видит причин для переноса сроков ввода электронных путевок: российскому туристическому бизнесу дали переходный период для тестирования системы, и ряд крупных туроператоров этой возможностью уже воспользовались. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба органа. Ростуризм направит 5,3 миллиарда рублей на развитие турпроектов в регионах

Система "Электронная путевка" в тестовом режиме существует с конца 2015 года. Штатно она должна была заработать с января 2018 года и, по замыслу Ростуризма, стать новым механизмом контроля за отраслью. Но запуск системы неоднократно переносился.

Закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе, вступит в силу 1 сентября. Ранее в четверг РБК со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии сообщило, что турбизнес просит Ростуризм отложить введение обязательных электронных путевок на 2024 год или хотя бы до 1 марта 2023 года. Основная претензия к системе — у турфирм нет понимания, как функционирует электронная путевка и как к ней подключиться.

Ростуризм подчеркнул, что понимает необходимость постепенных нововведений для отрасли, чтобы у бизнеса была возможность в комфортном режиме адаптироваться к новым правилам.

"Именно поэтому в законе об электронной путевке предусмотрен переходный период – с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода — до 1 марта 2023 года — туроператоров в сфере выездного туризма не будут привлекать к ответственности в случае не передачи данных в систему. А для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года", — напомнили в Ростуризме. Поясняется, что это сделано для апробации системы на практике.