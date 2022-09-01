МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Туроператоры в летнем сезоне 2022 года впервые отправили по России больше организованных туристов, чем в Турцию, в итоге общий внутренний турпоток восстановился и даже вырос как минимум на пять процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Путин проведет Госсовет по туризму на ВЭФ

"Лето 2022 года – первое, когда туроператоры в совокупности отправили внутри России больше организованных туристов, чем в Турцию. Оценочно, количество клиентов туроператоров в России с заездами в три летних месяца составило не менее 2,5 миллиона, в то время как в Турцию за этот же период туроператоры совокупно отправили около 1,9 миллиона туристов", — отметили в объединении.

Там отметили, что продажи курортов России этим летом выросли не только у туроператоров внутреннего туризма. "Характерно, что почти у всех крупных многопрофильных туроператоров (Coral Travel, Fun&Sun, Pegas Touristik, "Интурист", "Русский экспресс" и другие) Россия этим летом занимает уверенно второе место по доле продаж после Турции – ее доля в количестве летних проданных туров колеблется от 18 до 37% (в среднем около 27-30% у крупных игроков)", — пояснили в АТОР.

"В целом внутренний летний турпоток 2022 года в РФ восстановился до допандемийных значений и перерос их. Турпоток за три летних месяца 2022 года оказался минимум на 5% выше значений аналогичного периода 2019 года", — добавили в ассоциации.

При этом не менее 50% всех продаж пришлось на Краснодарский край, также в первую пятёрку по популярности попали Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Крым. А в числе самых популярных внутренних летних направлений — отдых на реках России (речные круизы), Калининградская область, Казань, Алтай, Тюменская область.

При этом, по данным участников рынка, рост цен на проживание на российских пляжных курортах летом был неравномерным в зависимости от курорта и категории отеля, но в среднем составил около 16% по сравнению с летом прошлого года.