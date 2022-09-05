МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 15 декабря определить порядок возмещения затрат туроператорам за вывоз туристов, сообщается на сайте Кремля. Путин поручил разработать концепцию технологического развития России

"Правительству РФ… представить предложения… об определении порядка возмещения туроператорам затрат, понесенных ими при выполнении мероприятий, предусмотренных договорами о реализации туристского продукта, заключенными до 24 февраля 2022 года", — говорится в перечне поручений.

Срок – 15 декабря 2022 года, ответственный за исполнение — премьер-министр России Михаил Мишустин.

В конце августа РИА Новости в Ростуризме сообщили, что сбор заявок от туроператоров на предоставление субсидий продлится до середины сентября. Ростуризм рассчитывает начать предоставление поддержки в рамках этой меры в октябре. Там сообщали, что компенсация части затрат туроператорам позволит поддержать занятость в отрасли, а также устойчивость рынка, чтобы туристические компании выполняли свои обязательства перед туристами.

Кроме того, в мае пресс-служба кабмина сообщала, что туроператоры смогут получить субсидии от государства общим объемом в 6 миллиардов рублей на возмещение расходов на вывоз российских туристов из-за рубежа. Уточнялось, что соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.