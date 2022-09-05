МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Безвизовый режим для групп из Ирана станет, вероятно, серьезным прорывом во въездном туризме в России, особенно при налаживании взаимного приема карт национальных платежных систем, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма

Ранее в понедельник глава управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари заявила, что Тегеран и Москва в январе 2023 года отменят групповые визы для своих туристов.

"Эксперты полагают, что безвизовый режим для групп из Ирана может стать серьезным прорывом во въездном туризме в Россию. Особенно если Ирану и России удастся наладить и взаимный прием карт национальных платежных систем друг друга", — отметили в АТОР.

Добавляется, что Россия и Иран до конца 2022 года должны обменяться списками турфирм, которые будут заниматься обслуживанием российских туристов в Иране и иранских туристов в России.

В ассоциации также подчеркнули, что для путешествия в Иран без виз, туристу нужно купить путевку у туроператора. На сегодняшний день туры в Иран есть в ассортименте PAC Group, "Интуриста", Сhina Travel, "Русского Экспресса". Их стоимость начинается от 68 тысяч рублей на человека. Туристы, которые захотят самостоятельно поехать в Иран или поедут через туроператора, но не в составе группового тура, должны будут, как и прежде, оформить визу.

Получить иранскую визу можно по прибытии, либо заранее в консульстве. Для въезда в Иран россиянам необходимо либо иметь сертификат вакцинации ("Спутник V" принимается), либо ПЦР-тест, сданный в течение 72 часов до въезда в Иран, напоминает АТОР.