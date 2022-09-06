МОСКВА, 6 сен — Прайм. Российский лидер Владимир Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства. Путин поручил создать орган, ответственный за прибрежные зоны в регионах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития туризма в России предложил установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства.

"Конечно, моральное поощрение, признание заслуг крайне важно для любого человека. Не менее иногда даже более важно, чем материальное поощрение. Мы это сделаем" — ответил Путин.