МОСКВА, 6 сен — Прайм. Российский лидер Владимир Путин пообещал установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе заседания президиума Госсовета по вопросу развития туризма в России предложил установить звание заслуженного работника туристской отрасли и индустрии гостеприимства.
"Конечно, моральное поощрение, признание заслуг крайне важно для любого человека. Не менее иногда даже более важно, чем материальное поощрение. Мы это сделаем" — ответил Путин.
https://1prime.ru/tourism/20220906/838022205.html
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