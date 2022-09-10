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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву
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Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт. "Десятого сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines... ПРАЙМ, 10.09.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм, southwind airlines, турция, россия, авиа, авиаперелеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт.
"Десятого сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва ("Шереметьево") – Анталья в международный аэропорт "Шереметьево", — говорится в релизе.
Рейсы авиакомпании будут осуществляться ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321. Перевозчик будет обслуживаться в терминале С.