МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Новая турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты из Антальи в "Шереметьево", сообщает столичный аэропорт. В Италии рассказали об убытках семей и компаний из-за тарифов на свет и газ

"Десятого сентября 2022 года авиакомпания Southwind Airlines начала выполнять рейсы по маршруту Анталья – Москва ("Шереметьево") – Анталья в международный аэропорт "Шереметьево", — говорится в релизе.

Рейсы авиакомпании будут осуществляться ежедневно на авиалайнерах Airbus A330 и Airbus A321. Перевозчик будет обслуживаться в терминале С.