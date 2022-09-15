Венесуэла планирует стать желаемым направлением для российских туристов
Глава Минтуризма Венесуэлы: страна планирует стать желаемым направлением для российских туристов
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Венесуэла намерена стать самым желаемым направлением для российских туристов, заявил министр туризма страны Али Падрон.
"Мы превзойдем другие традиционные (для россиян) направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России", — сказал он РИА Новости на международной выставке туризма в Москве.
Падрон отметил, что на фоне санкций и закрытия традиционных направлений для россиян у Латинской Америки, в частности Венесуэлы и Кубы, появились возможности для развития туризма.
По словам главы туристического ведомства, в октябре в Венесуэлу начнет летать Nordwind Airlines с 440 туристами. Также рейсы в латиноамериканскую страну осуществляет компания Conviasa.
https://1prime.ru/tourism/20220915/838128681.html
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