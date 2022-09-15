МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Венесуэла намерена стать самым желаемым направлением для российских туристов, заявил министр туризма страны Али Падрон. В России спрогнозировали увеличение турпотока в Стамбул в конце года

"Мы превзойдем другие традиционные (для россиян) направления в Латинской Америке, Венесуэла станет привилегированным направлением для России", — сказал он РИА Новости на международной выставке туризма в Москве.

Падрон отметил, что на фоне санкций и закрытия традиционных направлений для россиян у Латинской Америки, в частности Венесуэлы и Кубы, появились возможности для развития туризма.

По словам главы туристического ведомства, в октябре в Венесуэлу начнет летать Nordwind Airlines с 440 туристами. Также рейсы в латиноамериканскую страну осуществляет компания Conviasa.