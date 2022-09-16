Швейцария приостановит соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз
Швейцария с 19 сентября приостановит действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Швейцария с 19 сентября прекратит оформлять визы россиянам в упрощенном режиме. Такое решение прияло правительство страны на заседании в пятницу.
"Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией", — говорится в заявлении.
Теперь для граждан России будет применяться обычная процедура, как это было до 1 февраля 2011 года, когда соглашение вступило в силу. Таким образом Швейцария – входящая в шенгенскую зону, но не являющаяся членом ЕС – поддержала линию Брюсселя.
Ранее стало известно, что Латвия с 19 сентября ограничит въезд для россиян с шенгенскими визами.
Евросоюз с 12 сентября приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а сроки получения визы могут составить до полугода.
По данным Ассоциации туроператоров России, девять европейских стран уже прекратили принимать заявки от россиян на оформление туристических виз: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают заявки от россиян на оформление туристических виз.
При этом постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия останется открытой страной и не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза.
https://1prime.ru/tourism/20220916/838136564.html
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