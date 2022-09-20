МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Число иностранных туристов и доходы Турции от сферы туризма продолжат расти после 2023 года, считает глава Ассоциации туристических агентств страны (TÜRSAB) Фируз Баглыкая. В США заявили, что продолжат работу с Турцией по поводу карт "Мир"

По его словам, разнообразие туристической области поспособствовало привлечению множества туристов из-за рубежа.

"Страна предоставляет все виды туристических услуг, в том числе оздоровительный, гастрономический и круизный. Мы имеем очень богатый ассортимент продукции, и в этом контексте Турция безжалостно конкурирует с другими странами. Мы имеем возможность анализировать, в каких регионах количество туристов увеличивается, а в каких регионах остается неизменным или уменьшается. Есть положительные прогнозы на 2023 год и последующий период", — приводит слова Баглыкая агентство Anadolu.

Он отметил, что географически Турция находится в доступной позиции в отношении Европы. "Уверен, что число иностранных туристов и доходы страны от сферы туризма продолжат расти и после 2023 года", — подчеркнул Баглыкая.