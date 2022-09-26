МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию летом 2022 года оказался ниже, чем летом допандемийного 2019 года — на 32%, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Таиланд снимет коронавирусные ограничения на въезд

Эксперты АТОР, ссылаясь на статистику министерства культуры и туризма Турции, сообщили, что в августе 2022 года россияне совершили 806,5 тысячи поездок в эту страну. Это на 11% меньше, чем в августе 2021 года (тогда было 906 тысяч). При этом Россия заняла второе место по турпотоку в Турцию. Ее опередила Германия, на третьем месте Великобритания.

"Ограничения по авиасообщению и дефицит провозных мощностей по-прежнему отрицательно сказываются на российском турпотоке в Турцию… За три летних месяца россияне совершили в Турцию более 2 миллионов поездок… Это на 10% больше, чем летом 2021 года (1,9 миллиона), но рост в полном смысле этого слова "мнимый": он достигнут только за счет потерянных для туризма в 2021 году двух третей июня", — сообщили в АТОР, уточнив, что авиасообщение с Турцией в 2021 году было прервано с 15 апреля по 21 июня.

"То есть можно констатировать, что несмотря на все усилия российских и турецких перевозчиков, объемы перевозки в Турцию и летом, и сейчас и, соответственно, турпоток, примерно на 10% меньше, чем годом ранее, а вовсе не больше. Показательно и то, что общие результаты лета 2022 года у России в Турции все еще на 32% меньше, чем летом доковидного 2019 года (тогда было 3,2 миллиона поездок)", — добавили в ассоциации.