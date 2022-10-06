МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Крупные предпринимательские объединения в области туризма и гостеприимства совместно с ведущими российскими туроператорами обратились к правительству страны с просьбой освободить от частичной мобилизации ключевых специалистов отрасли. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили нюансы расторжения договора аренды мобилизованными

Так, письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина подписано и.о. президента Российского союза туриндустрии Ильей Уманским, президентом Российской гостиничной ассоциации Геннадием Ламшиным, президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым, председателем Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Еленой Трубниковой.

"Направляем в ваш адрес перечень приоритетных специальностей, направлений подготовки высшего и среднего образования, должностей персонала, которые необходимы индустрии туризма и гостеприимства для обеспечения основных потребностей в квалифицированных кадрах. По нашему мнению, указанные специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации. Просим поддержать", — сказано в письме.

по мнению представителей отрасли, следует дать отсрочку руководящим специалистам, а также техническим специальностям, в числе которых инженеры, техники, электроэнергетики, и поварам.

Кроме того, в перечень вошли врачи, спасатели, инструктора-проводники и IT-специалисты, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах.

"Необходимость сохранения отдельных категорий работников остро стоит для круизных туроператоров, в штатах которых состоит много технических специалистов, осуществляющих свою трудовую функцию непосредственно на речных судах – капитаны, их старшие помощники, механики, мотористы, радисты и другие члены экипажа", — добавили эксперты.