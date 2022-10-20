МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Рекордно низкий спрос в сфере туризма и отдыха зафиксирован в Великобритании с разгара пандемии на фоне роста стоимости жизни, сообщила в четверг газета Guardian. Инфляция в Великобритании разогналась до 40-летнего максимума

"Производство в этом секторе, который включает пабы, отели и рестораны, снизилось в самом быстром с февраля 2021 года темпе, когда в Великобритании был введён локдаун", — говорится в сообщении издания.

Причиной экономического спада в секторе является "снижение спроса четвертый месяц подряд" на фоне высокой инфляции и рекордного роста стоимости жизни, сказано в статье.

Согласно данным одного из крупнейших банков Британии Lloyds Bank, показатель сферы туризма и отдыха в сентябре составлял 38,5 пункта, а в период пандемии спрос опускался до 36,3, пишет газета.

При этом любой показатель ниже 50 свидетельствует об экономическом спаде, отмечает Guardian.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Ранее Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%.