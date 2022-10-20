Передача функций Ростуризма не изменит работу отрасли, заявил Чернышенко
Чернышенко заявил, что передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлияет на работу отрасли
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлечет изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли", — сказал он.
По словам зампреда кабмина, реализация востребованных туротраслью проектов и практик продолжится и будет усилена. Кроме того, обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан — сохранены добавил Чернышенко.
Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.
https://1prime.ru/tourism/20221020/838526882.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.