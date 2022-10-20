МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Передача Минэкономразвития функций Ростуризма не повлечет изменений в работе отрасли, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Чернышенко объяснил упразднение Ростуризма

"Организационно-правовые изменения, связанные с передачей Минэкономразвития функций Ростуризма, не повлекут изменений в работе отрасли", — сказал он.

По словам зампреда кабмина, реализация востребованных туротраслью проектов и практик продолжится и будет усилена. Кроме того, обязательства перед регионами и организациями, работающими в сфере туриндустрии, будут выполняться, а сервисы, запущенные, в том числе, для информирования граждан — сохранены добавил Чернышенко.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций в Минэкономразвития.