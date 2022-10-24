Путин заявил о мощном росте внутреннего турпотока в России
Путин заявил, что внутренний турпоток в России демонстрирует мощный рост
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Внутренний туристический поток в России демонстрирует мощный рост, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава Государства в понедельник заслушал доклад вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, в котором он сообщил об изменениях в турпотоке за последние 2 года. Раньше его значительную часть составляли бизнес-поездки, сейчас количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза.
"Как раз только хотел вам сказать, (внутренний турпоток) растет мощно на самом деле", — подчеркнул Путин.
Кроме того, зампредседателя правительства отметил, что туристический сектор получает серьезные инвестиции из федерального и регионального бюджета, ожидается, что до 2024 года в отрасль будет инвестирован триллион рублей.
https://1prime.ru/tourism/20221024/838567305.html
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