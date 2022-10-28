МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян на зарубежные путешествия вернулся к показателям начала сентября, россияне начали планировать путешествия на две-три недели вперед, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии, основываясь на исследовании комиссии РСТ по авиаперевозкам. Туроператоры отметили стабилизацию спроса на путевки за границу

"Интерес граждан к путешествиям зависит от новостной повестки и определенности при планировании путешествия, в противном случае туристы занимают выжидательную позицию. Именно такая ситуация была в конце сентября — начале октября, когда спрос на путевки упал на 40-80% в зависимости от направления, но сейчас он нормализовался и вернулся к показателям начала осени. Глубина бронирований, в среднем, составляет две-три недели", — сообщили в РСТ.

Эксперты также рассказали о росте цен на заграничные туры с 2019 года больше, чем в два раза. "Из-за ограниченной авиаперевозки стоимость перелетов за рубеж выросла. До пандемии средний чек за билет был 300-400 долларов, сейчас он уже 1000 долларов. Это напрямую сказывается на стоимости турпродукта. Так, по самому популярному направлению – Турции — в летнем сезоне 2021 года средний чек за тур составлял 100 тысяч рублей, а в этом году достиг 170 тысяч рублей", — сообщили в союзе.

Еще одна тенденция, на которую обратили внимание в РСТ — дефицит перевозки за границу. "Флот российских авиакомпаний для полетов за рубеж за последние месяцы увеличился в два раза. В июне было порядка 44 самолетов импортного производства, которые могли выполнять полеты за границу, а сейчас есть уже 89 судов, которые зарегистрированы в российском реестре. Однако этого все равно недостаточно и дефицит перевозки сохраняется", — заявил глава комиссии РСТ Дмитрий Горин, слова которого привели в сообщении.