МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Более трети предприятий гостинично-ресторанного бизнеса в Великобритании ожидают убытков или нерентабельности по итогам 2022 года в связи с ростом стоимости жизни. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Британской ассоциации пива и пабов, объединений компаний сектора гостеприимства UKHospitality и British Institute of Innkeeping и объединения компаний гостинично-ресторанного бизнеса в Северной Ирландии Hospitality Ulster. Daily Mail рассказала о мнении британцев о выплатах пособия Лиз Трасс

"Исследование показало, что 35% респондентов ожидают работать в убыток или стать нерентабельными к концу этого года", — сказано в публикации на интернет-портале UKHospitality.

Отмечается что причиной такого показателя стали высокие траты на энергию у 96% бизнесов, а также проблемы из-за инфляции цен на продовольствие у 93%. 77% бизнеса указали на снижение числа посетителей, 85% спрогнозировали ухудшение ситуации.

Исследование показало, что 89% не чувствуют уверенности или имеют пессимистичный настрой по поводу того, что предоставляемая государством помощь поможет стабилизировать ситуацию в следующие шесть месяцев.

Нарушение логистических цепочек из-за санкционного давления Запада на Россию привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 2,25% с 1,75% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября достигла 10,1%.