КАИР, 1 ноя — ПРАЙМ. Новые минимальные цены на проживание в отелях Египта вступили в силу во вторник, сообщил РИА Новости источник в туриндустрии Египта. Путин поручил предоставить субъектам России право вводить курортный сбор

Номер в отеле категории "пять звезд" теперь обойдется не менее чем в 50 долларов, в четырехзвездочном отеле — в 40 долларов. Соответственно, номер в отеле с одной звездой будет стоить минимум 10 долларов. Год назад власти уже устанавливали минимальную цену на номера в отелях — за номер в пятизвездочном отеле была определена цена в размере 40 долларов.

По словам источника, решение назревало уже давно, однако принять его министерству туризма мешали возникавшие один за другим кризисы, в том числе ударившая по турсектору пандемия коронавируса. "Теперь настало подходящее время, это решение нацелено на регулирование рынка и сохранение качества оказываемых гостиницами услуг", — отметил источник. Также власти таким образом пытаются увеличить налоговые сборы.

Доходы Египта от сферы туризма в 2021-2022 финансовом году (отсчет начинается с 1 июля) возросли более чем вдвое по сравнению с годом ранее и составили 10,7 миллиарда долларов. За весь 2021 год в Египет прибыли восемь миллионов туристов, а в "пандемийном" 2020 году всего 3,7 миллиона.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. Власти страны в сентябре заявили, что рассчитывают увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.