МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Четыре российских туроператора — Fun&Sun, Anex Tour, "Интурист" и Coral Travel — совместно с авиакомпанией Azur Air запустили чартерные программы в Таиланд из Москвы, Санкт-Петербурга и еще 10 регионов РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туроператоры России поставили чартерные программы сразу в два эмирата ОАЭ

"Туроператоры Fun&Sun, Coral Travel, Anex Tour и "Интурист" анонсировали новые чартерные программы в Таиланд. Это чартеры Azur Air из Москвы на Пхукет, и впервые после пандемии – чартеры из Москвы в Паттайю. Получат новые прямые рейсы в Таиланд и туристы из 10 регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга", — сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что полеты начнутся с конца ноября. "Fun&Sun вместе с Coral Travel будут грузить три рейса в неделю из Москвы на Пхукет и два — в Паттайю. Старт программы на Пхукет – 21 ноября, в Паттайю (Утапао) – 22 ноября. У Anex Tour будет два рейса в неделю из Москвы пока только на Пхукет. Старт программы – 23 ноября. На этих рейсах берет блоки и туроператор "Интурист", — указали в АТОР, добавив, что на Anex Tour с 1 декабря также будет летать на Пхукет из Екатеринбурга.

С конца ноября рейсы по заказу Fun&Sun и Coral Travel, помимо Москвы, в Паттайю полетят из Cанкт-Петербурга, Иркутска, Казани, Новосибирска, Красноярска, Омска, Екатеринбурга, Тюмени. А на Пхукет, помимо столицы, из Cанкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Перми, Казани и Уфы. Стоимость туров у Fun&Sun на Пхукет начинается от 78,2 тысячи рублей на человека в отель четыре звезды с включенными завтраками на 8 ночей. А вот недельные туры в Паттайю начинаются от 69,3 тысячи рублей. Названы направления, которыми интересуются российские туристы на Новый год

Anex Tour и "Интурист" в среду заявили, что полетят на Пхукет на Azur Air из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска и Хабаровска. В конце октября Pegas Touristik запустил чартеры в Таиланд из Москвы. С ноября к программам из столицы добавятся рейсы из четырех городов Сибири и Дальнего Востока.

"С учетом полетных программ Anex Tour, Pegas Touristik, Fun&Sun и Coral Travel, туры в Таиланд будут доступны, помимо Москвы, жителям 12 регионов: Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Кемерово, Казани, Cанкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Перми и Уфы", — заключили в АТОР.