В Подмосковье назвали число приехавших осенью туристов
Минкультуры и туризма Подмосковья: более пяти миллионов туристов посетили регион осенью
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Свыше 5 миллионов туристов посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона.
"За осенний сезон 2022 года в Подмосковье побывали свыше 5 млн путешественников, что более чем на 1 млн человек больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, самыми популярными местами этой осенью стали городской округ Коломна, Сергиево-Посадский городской округ, городской округ Клин и парк "Патриот" в Кубинке. Чаще всего в Подмосковье приезжали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.
"С января по сентябрь текущего года Подмосковье посетило 18,9 млн туристов, это на 7,6 млн туристов больше, чем за такой же период прошлого года. Турпоток в Подмосковье увеличился почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2020 и 2021 годами", — уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/tourism/20221205/839054895.html
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