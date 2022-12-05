МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Свыше 5 миллионов туристов посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма региона. Посол Доминиканы рассказал, за что страна благодарна российским туристам

"За осенний сезон 2022 года в Подмосковье побывали свыше 5 млн путешественников, что более чем на 1 млн человек больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самыми популярными местами этой осенью стали городской округ Коломна, Сергиево-Посадский городской округ, городской округ Клин и парк "Патриот" в Кубинке. Чаще всего в Подмосковье приезжали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

"С января по сентябрь текущего года Подмосковье посетило 18,9 млн туристов, это на 7,6 млн туристов больше, чем за такой же период прошлого года. Турпоток в Подмосковье увеличился почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2020 и 2021 годами", — уточняется в сообщении.