МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минэкономразвития России, после ряда консультаций, предложит перенести срок начала обязательного использования системы электронных путевок для туроператоров выездного туризма на 1 сентября 2023 года, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В ГД поддержали поправки, которые обезопасят туристов от сгорания средств

"Важный вопрос — запуск системы электронная путевка, куда туроператоры должны вносить информацию по каждому договору. Правила этой работы и система до сих пор не утверждены, на местах от бизнеса и регионов постоянно слышим запрос на перенос сроков… Мы предварительно у Дмитрия Николаевича (вице-премьера Чернышенко — ред.) обсуждали, есть поддержка, будем предлагать перенести этот срок на сентябрь. Одновременно с этим проведем консультации с отраслью по этому проекту", — сказал Решетников, выступая на расширенном заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Закон о системе электронных путевок вступил в силу в России 1 сентября 2022 года, с этого дня туроператоры начали в добровольном порядке передавать сведения о поездках в систему. На сегодняшний день тестовый период для выездных туроператоров должен был продлиться до 1 марта 2023 года, для внутренних и въездных туроператоров — до 1 сентября 2023 года.