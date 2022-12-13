Турпоток из России в Азербайджан увеличился в первом полугодии
Замглавы МЭР Вольвач: турпоток в Азербайджан вырос на 55 процентов в первом полугодии
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество туристов в обратном направлении увеличилось на 36%, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Как сообщили в пресс-службе министерства, Вольвач с рабочим визитом посетил Азербайджан и возглавил там российскую делегацию.
"В первом полугодии 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Азербайджан увеличилось примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в Россию увеличился на 36%. Важно и дальше наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства между нашими странами", — сказал Вольвач, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Там также уточнили, что участники встречи договорились о том, что в ближайшее время приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма.
https://1prime.ru/tourism/20221213/839150933.html
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