МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Азербайджан в первом полугодии 2022 года вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество туристов в обратном направлении увеличилось на 36%, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Нижегородская область получит средства на развитие туризма в 2023 году

Как сообщили в пресс-службе министерства, Вольвач с рабочим визитом посетил Азербайджан и возглавил там российскую делегацию.

"В первом полугодии 2022 года количество туристических поездок российских граждан в Азербайджан увеличилось примерно на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом турпоток из Азербайджана в Россию увеличился на 36%. Важно и дальше наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства между нашими странами", — сказал Вольвач, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Там также уточнили, что участники встречи договорились о том, что в ближайшее время приступят к разработке совместной дорожной карты в сфере туризма.