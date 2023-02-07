МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Порядка 200,1 тысячи иностранцев в 2022 году посетили Россию с туристическими целями, это почти на 4,9 миллиона, или в 25,5 раза, меньше, чем в 2019 году, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российские туристы не обращались к страховщикам после землетрясения

Приводя данные пограничной службы ФСБ, в АТОР сообщили, что въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, даже чем в ковидные 2020 и 2021 годы. "В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тысячи иностранцев. Это почти на 4,9 миллиона, или в 25,5 раз, меньше, чем в допандемийном 2019 году", — сообщили аналитики.

В ассоциации отметили, что в 2020 году иностранцы совершили 335,8 тысячи визитов в Россию с туристическими целями. В 2021 году, в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тысячи поездок.

По данным статистики, по итогам 2022 года на первом месте по количеству визитов, целью которых был указан туризм, оказалась Германия. За год граждане этой страны совершили 25,4 тысячи туристических визитов в Россию. "Впрочем… указание туризма как цели визита совсем не всегда означает то, что это был классический экскурсионный турист. Скорее всего, в случае Германии речь идет о бизнес-визитах и визитах с личными целями", — отметили эксперты.

По данным туроператоров, в прошлом году организованных туристов из Германии и в целом из Европы в России практически не было. "Причины понятны – закрытое небо между Россией и абсолютным большинством стран Европы, а также невозможность пользоваться в России картами Visa и Mastercard, выданными иностранными банками", — добавили в АТОР.

На втором месте по иностранному турпотоку в Россию в 2022 году – Турция. За прошлый год граждане этой страны совершили 22,6 тысячи визитов с целью туризма в РФ. На третьем месте – Иран (14,6 тысячи туристических визитов). Четвертое место по турпотоку занимает Казахстан (13,3 тысячи). Замыкает топ-5 Куба с результатом 11,3 тысячи визитов.