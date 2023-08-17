МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Корпорация "Туризм.РФ" создала цифровую модель местности будущего всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа", сообщили в пресс-службе корпорации; также она показала аэрофотоснимки, которые будут использованы для мастер-плана туристической территории. "Аэрофлот" запустит рейсы из Екатеринбурга по трем туристическим маршрутам

"Получены промежуточные результаты изысканий для целей мастер-планирования курорта "Новая Анапа"… В рамках промежуточных результатов была выполнена геодезическая аэрофотосъемка, ортофотоплан и цифровая модель местности", — говорится в сообщении корпорации.

Там уточнили, что техническое задание, в том числе с полученными фотографиями и цифровой моделью местности, будет выдано будущим финалистам конкурса на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущей туристской территории курорта "Новая Анапа", в котором принимают участие международные компании.

Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта — 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.