2023-08-17T13:04:35+03:00
2023-08-17T13:04:35+03:00
2023-08-17T13:04:35+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230817/841491090.html
"Туризм.РФ" разработал цифровую модель местности российского курорта
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Корпорация "Туризм.РФ" создала цифровую модель местности будущего всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа", сообщили в пресс-службе корпорации; также она показала... ПРАЙМ, 17.08.2023
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, курорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83592/50/835925077.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83592/50/835925077.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83592/50/835925076.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83592/50/835925076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83592/50/835925064.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83592/50/835925064.jpg
https://1prime.ru/transport/20230817/841490140.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Корпорация "Туризм.РФ" создала цифровую модель местности будущего всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа", сообщили в пресс-службе корпорации; также она показала аэрофотоснимки, которые будут использованы для мастер-плана туристической территории.
"Получены промежуточные результаты изысканий для целей мастер-планирования курорта "Новая Анапа"… В рамках промежуточных результатов была выполнена геодезическая аэрофотосъемка, ортофотоплан и цифровая модель местности", — говорится в сообщении корпорации.
Там уточнили, что техническое задание, в том числе с полученными фотографиями и цифровой моделью местности, будет выдано будущим финалистам конкурса на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений будущей туристской территории курорта "Новая Анапа", в котором принимают участие международные компании.
Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта — 1806 гектаров, площадь застройки – до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.