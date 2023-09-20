ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Сьерра-Леоне является хорошей альтернативой для российских туристов, заявил РИА Новости глава МИД страны Тимоти Кабба. Россия и Китай подпишут новое соглашение об оформлении туристических групп

Африканский министр положительно ответил на вопрос о возможности государства стать альтернативным направлением для россиян, подчеркнув, что Сьерра-Леоне открыта для туристов.

Он подчеркнул, что африканская страна может предложить один из лучших туристических опытов.

"У нас одни из самых лучших и красивейших пляжей в мире", — добавил Кабба.