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https://1prime.ru/tourism/20230920/841781801.html
Глава МИД Сьерра-Леоне пригласил россиян посетить страну
Туризм
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Сьерра-Леоне является хорошей альтернативой для российских туристов, заявил РИА Новости глава МИД страны Тимоти Кабба. Африканский министр положительно ответил на вопрос о... ПРАЙМ, 20.09.2023
бизнес, новости, туризм, россия, туризм, сьерра-леоне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ООН, 20 сен — ПРАЙМ. Сьерра-Леоне является хорошей альтернативой для российских туристов, заявил РИА Новости глава МИД страны Тимоти Кабба.
Африканский министр положительно ответил на вопрос о возможности государства стать альтернативным направлением для россиян, подчеркнув, что Сьерра-Леоне открыта для туристов.
Он подчеркнул, что африканская страна может предложить один из лучших туристических опытов.
"У нас одни из самых лучших и красивейших пляжей в мире", — добавил Кабба.