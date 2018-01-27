Минтранс РФ в I полугодии внесет в кабмин условия соглашений с московскими аэропортами

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 27 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ в первом полугодии 2018 года внесет в правительство условия концессионных соглашений с аэропортами Московского авиаузла, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

"В первом полугодии должны внести основные положения в правительство Российской Федерации, и Минтранс сделает это", - сказал Соколов журналистам после коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

При этом министр уточнил, что сначала должны получить одобрение правительства основные условия заключения концессионных соглашений, а после этого уже Минтранс планирует переходить к стадии переговоров и подписания.