Индийская Jet Airways купит 75 самолетов Boeing за $8,8 млрд

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индийская авиакомпания Jet Airways договорилась с американской авиастроительной компанией Boeing о покупке у нее 75 самолетов Boeing 737 Max, говорится в сообщении Jet Airways, размещенном на фондовой бирже Индии National Stock Exchange (NSE).

Стоимость заказа оценивается в 8,8 миллиарда долларов по каталожным ценам. Условия достигнутых договоренностей и сроки поставки компания не указывает.

Авиакомпания Jet Airways основана в 1992 году. Компания совершает полеты в 65 направлениях в Индии и мире. Флот компании насчитывает 120 воздушных судов Airbus и Boeing.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Штат сотрудников по состоянию на конец 2017 года составлял 140 тысяч человек.