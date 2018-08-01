АШХАБАД, 1 авг /ПРАЙМ/. В Туркменистане создано акционерное общество открытого типа "Транспортно-логистический центр Туркменистана", сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее постановление, на заседании правительства, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает ряду министерств и ведомств принять долевое участие в новом АООТ.

Согласно президентскому постановлению, доли в уставном капитале нового акционерного общества, распределены следующим образом: министерство железнодорожного транспорта — 35%, министерство автомобильного транспорта – 10%, служба Turkmenhowayollary (Туркменские воздушные дороги) — 5 %, Государственная служба морского и речного транспорта — 10 %, Минсвязи — 5 % и Государственная страховая организация — 5 %.

Министерству финансов и экономики Туркменистана предписано обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию АООТ "Транспортно-логистический центр Туркменистана".

В документе подчеркивается, что новая структура создается в целях эффективного использования возможностей международных транспортно-транзитных коридоров, повышения конкурентоспособности транспортного комплекса страны и увеличения объемов транзитных грузов, перевозимых через территорию государства.