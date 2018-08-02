МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Мотоцикл проекта "Кортеж" пока не поступил в спецгараж, обслуживающий президента России, поставка может быть в 2019 году, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил журналистам, что мотоцикл выйдет на рынок под брендом "Иж" и будет продаваться в РФ и за рубежом.

Президент России Владимир Путин уже пользуется лимузином из проекта "Кортеж", также в автопарке сопровождения главы государства есть седаны. Путин пользуется российским автомобилем не только в Москве, на лимузине он передвигался в Хельсинки, где провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

"Мотоцикл еще находится в стадии производства, и в спецгараже его нет. Как только он будет готов, обещали в 2019 году, и можно ожидать поставок", — сказал собеседник агентства.

На Петербургском международном экономическом форуме-2018 Чемезов говорил, что мотоцикл проекта "Кортеж" может появиться не ранее 2019 года. По его словам, мотоцикл еще не прошел все испытания, но прототип уже существует, и сейчас стоит задача создать инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник (появится в следующем году) на единой модульной платформе (ЕМП). Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В свободной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в начале следующего года. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.