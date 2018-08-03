МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в группу Fesco) за первые семь месяцев 2018 года обработал более 5,8 миллиона тонн грузов, что уже превышает объем перевалки за полный 2016 год, а также на 40% превосходит уровень тех же семи месяцев 2017 года, сообщили РИА Новости в компании.

Наибольший рост за период в структуре грузопотока ВМТП продемонстрировали черные металлы, автомобили, спецтехника и контейнеры. Так, объем генеральных грузов, обработанных в ВМТП, увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,94 миллиона тонн, в том числе черных металлов – до 1,89 миллиона тонн (рост в 2,4 раза). Объем переваленных контейнерных грузов вырос на 16%, до 294 тысячи TEU, а автомобилей и спецтехники – на 83%, до 33 тысяч единиц.

В 2016 году ВМТП перевалил 5,6 миллиона тонн, в 2017 году обработал 7,5 миллиона тонн, а по итогам 2018 года планирует установить новый рекорд – около 10 миллионов тонн.

Владивостокский морской торговый порт — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги перевалки контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов.