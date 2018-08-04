МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Разбившийся в Красноярском крае вертолет Ми-8 при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона по телефону.

"Вертолет Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор-Харкасале. При взлете произошло столкновение с грузом, закрепленным на тросе внешней подвески другого вертолета Ми-8", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 ("Ванкор").

По предварительным данным, авария произошла около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все находившиеся на борту погибли.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).