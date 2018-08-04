МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. В субботу утром вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков в районе Ванкорского нефтегазового месторождения, потерпел крушение, погибли все находившиеся на борту 18 человек, сообщил СК России.

Ниже приводится справочная информация по авариям и катастрофам вертолетов Ми-8 в России в 2017-2018 годах

2018

4 августа в Красноярском крае в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Воздушное судно разбилось во время полета, при столкновении с землей у него взорвались оба топливных бака. На борту вертолета находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

2 августа в Красноармейском районе Краснодарского края при проведении сельскохозяйственных работ упал вертолет Ми-8. Пилот погиб.

1 июня в селе Петровка в Омской области вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. На борту находилось пять человек, никто не пострадал.

11 апреля в Хабаровске в 11.30 (04.30 мск) вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал на пустыре, вдали от построек промзоны. В процессе разворота в условиях ухудшенной видимости произошло столкновение воздушного судна с вышкой широковещательной радиостанции. Вертолет разрушился и сгорел. На борту находились шесть человек, все они погибли.

7 марта в Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8 погрануправления. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, он задел лопастями землю, перевернулся и упал в ущелье. На его борту находились семь человек. Из них шестеро погибли, одного пострадавшего эвакуировали с места происшествия с тяжелыми травмами.

24 февраля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля. Во время приземления из-за бокового порыва ветра вертолет накренился и завалился на бок. На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира. Травму получил один из пассажиров.

21 февраля вертолет Ми-8Т при взлете с посадочной площадки Пача в Ловозерском районе Мурманской области врезался в дерево. Вертолет выполнял социальный рейс по маршруту Сосновка – Пача – Ловозеро. На борту судна находились восемь пассажиров, пострадал один человек.

12 февраля в 42 километрах от села Александровское Александровского района Томской области произвел аварийную посадку вертолет Ми-8, совершавший санитарный рейс из метеостанции Прохоркино в город Стрежевой. Погибли второй пилот и техник вертолета. Еще один пилот, а также трое пассажиров, включая полицейского, получили различные травмы.

2017

27 декабря на Чукотке вертолет Ми-8 вынужденно сел в 10-ти метрах от взлетной полосы из-за сильного ветра, никто не пострадал. Вертолет выполнял рейс Эгвекинот – Ванкарем — Нутэпэльмен. На борту находились 11 пассажиров (из них три ребенка) и три члена экипажа.

9 ноября в Коми вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в 10 километрах от населенного пункта Кедва. Пострадавших не было.

23 августа в Черемховском районе Иркутской области во время тренировочного полета из-за неисправности гидросистемы вертолет Ми-8 Иркутского авиазавода совершил вынужденную посадку. На борту вертолета находилось три члена экипажа. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Воздушное судно повреждений не получило.

10 июля вертолет Ми-8, принадлежащий пограничному управлению регионального УФСБ, совершил вынужденную посадку на Чукотке, в 120 километрах от мыса Лаврентия. На борту находились три человека, никто не пострадал.

20 июня вертолет Ми-8 из-за сильного ветра совершил жесткую посадку при взлете с площадки в городском округе Кедровый в Томской области. В результате ЧП были повреждены остекления и хвостовая балка воздушного судка. Находившиеся на борту вертолета три члена экипажа не пострадали.

27 мая вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку недалеко от поселка Восточный Красноармейского района Приморского края. Причиной ЧП стал отказ двигателя вертолета. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Пострадал один пассажир, его доставили в больницу.

19 апреля вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Мутновского вулкана на Камчатке. В результате ЧП пострадали три человека, среди них граждане США и Франции. В краевом правительстве сообщили, что во время посадки у вертолета подломилась стойка шасси.

2 марта вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в одном километре от поселка Верхнее Молодо Жиганского района республики Саха (Якутия). На борту судна находились три члена экипажа, два авиатехника и 19 пассажиров. Жертв и пострадавших не было. Вертолет получил повреждения.