МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Крупнейшая иранская авиакомпания IranAir в воскресенье получит еще пять новых пассажирских самолетов франко-итальянского концерта ATR в рамках заключенного ранее контракта на поставку 20 лайнеров ATR72 600-й серии, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.

Иранская авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США.

"По данным Организации гражданской авиации Ирана, национальная авиакомпания Исламской республики Иран получит пять новых самолетов ATR завтра", — говорится в сообщении агентства.

Как уточняет агентство, в рамках сделки с ATR Иран получил первые четыре самолета в мае 2017 года, два лайнера были направлены в сентябре 2017 года, еще два — в декабре.

Ранее сообщалось, что Минфин США после решения Вашингтона 8 мая выйти из соглашения по иранскому атому заявлял, что отзовет так называемые экспортные лицензии на поставки авиалайнеров Ирану, и дал производителям на сворачивание экспорта самолетов 90 дней.

В июне компания Boeing объявила об отмене поставок самолетов Ирану в связи с введенными санкциями США. В Airbus заявили, что будут руководствоваться возможными санкционными ограничениями и требованиями экспортного контроля при принятии решения о поставке Ирану самолетов.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.