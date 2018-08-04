МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Тела погибших при крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае будут доставлены в региональный центр, сообщается на официальном портале региона.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.

"Перед вылетом на место авиакатастрофы глава региона провел в аэропорту Игарки выездное заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе совещания приняты решения о санитарной эвакуации погибших в город Красноярск, встрече и размещению родственников погибших, оказанию единовременной материальной помощи семьям погибших из средств резервного фонда правительства Красноярского края", — говорится в сообщении.

Добавляется, что по окончании заседания на место крушения вылетели Александр Усс, начальник ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Евгений Вершинин, межведомственная следственно-оперативная группа, представители Ространснадзора, Росавиации, компании "Роснефть".