КРАСНОЯРСК, 6 авг /ПРАЙМ/. Понедельник объявлен днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов.

"Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 6 августа днем траура по погибшим при крушении вертолета в Туруханском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края. Кроме того, телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач", — говорится в сообщении.

Глава региона поручил властям региона и Туруханского района, где произошло крушение, федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий катастрофы и оказанию помощи и поддержки членам семей погибших.