МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. НТИ "Автонет" инициировала поправки в Венскую конвенцию о дорожном движении для закрепления статуса автомобиля-беспилотника и приравнивания автоматизированной системы управления к водителю, говорится в сообщении "Автонет".

"НТИ "Автонет" инициировала поправки в Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года с учетом развития высокоавтоматизированного транспорта. Предложения были разработаны в рамках заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий Национальной технологической инициативы "Автонет", — отмечается в сообщении.

В предложениях подчеркивается, что одним из наиболее серьезных препятствий для скорейшего внедрения новых технологий является правовая неопределенность в отношении допуска на дороги общего пользования полностью автоматизированных транспортных средств, а сейчас однозначного ответа о возможности использования такого транспорта в действующей редакции конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года не содержится.

"Для стимулирования дальнейшего развития технологий полной автоматизации управления автомобилем необходимо внести изменения, которые должны допускать эксплуатацию на дорогах общего пользования транспортных средств, не требующих от водителя постоянного выполнения задачи по управлению автомобиля и его присутствия внутри", — отмечает со-руководитель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко.

В частности, планируется приравнять функции автоматизированной системы управления автомобилем к функциям водителя, который должен при любых обстоятельствах сохранять контроль над своим транспортным средством, с тем чтобы соблюдать необходимую безопасность и оставаться всегда в состоянии осуществлять рулевые маневры, и добавить в конвенцию ряд новых терминов, среди которых само понятие "высокоавтоматизированное транспортное средство", а также "среда штатной эксплуатации" автоматизированных систем вождения.

Основное преимущество новых поправок — это повышение безопасности, подчеркнули в пресс-службе НП "Глонасс". Предложения России планируется вынести на рассмотрение Всемирного форума по безопасности дорожного движения комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, заседание намечено на сентябрь 2018 года.