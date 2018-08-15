МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что железные и автомобильные дороги двух Корей планируется соединить к концу года, передает агентство Рёнхап.

Южная Корея и КНДР в июне договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках своих железных дорог. Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог, что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через КНДР.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, но смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле 2018 года лидеры двух корейских государств договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем. Как сообщил ранее РИА Новости генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью и ожидает политического решения властей КНДР и Южной Кореи.