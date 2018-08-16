ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания Finnair проводит разбирательство с командиром воздушного судна, уличенным в пьянстве на рабочем месте, сообщается в пресс-релизе авиакомпании, распространенном в четверг.

В среду полиция столичного округа сообщила о командире воздушного судна, который был уличен в употреблении алкоголя. В результате проведенной проверки на борту самолета, который находился в аэропорту Хельсинки-Вантаа, в крови командира воздушного судна было обнаружено не менее 1,5 промилле алкоголя. Полиция не уточняла, сотрудником какой компании является подозреваемый.

"Finnair подтверждает: пилот авиакомпании, подозреваемый в нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, является сотрудником Finnair", — говорится в пресс-релизе.

Авиаперевозчик всесторонне участвует в расследовании инцидента. "Безопасность — наш приоритет, мы относимся к этому очень серьезно, и мы приступили к расследованию", — приводится в сообщении цитата главного операционного директора Finnair Яакко Шильдта (Jaakko Schildt).

Согласно стандартам авиакомпании, персонал, участвующий в выполнении авиарейсов, не должен употреблять алкоголь как минимум за 12 часов до выхода на работу.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс Oneworld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. В 2017 году перевезла 12 миллионов пассажиров. Маршрутная сеть Finnair объединяет 19 городов в Азии и семь городов Северной Америки с более чем 100 пунктами назначения в Европе. Акции Finnair Plc торгуются на бирже Nasdaq Helsinki.