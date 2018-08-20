МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Патриарх Московский и всея Руси высказался против строительства на Соловецких островах взлетно-посадочной полосы, которая приведет к увеличению антропологической и шумовой нагрузки на включенный в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО архипелаг: нельзя допустить разрушения этого духовно-культурного пространства.

Патриарх провел в понедельник заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря.

"Мне известно, что проектируемые варианты реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках вызывают определенные дискуссии… Росавиация предлагает создать полосу в 1700 метров, что позволит принимать самолеты типа Superjet. Я бы предложил обсудить эту тему, какая полоса нам нужна, потому что это может больше, чем любой другой техногенный фактор, повлиять на разрушение экологии и культурного облика Соловков", — сказал патриарх.

Он пояснил, что речь идет не только о взлете и посадке шумных реактивных самолетов, но и о том, что "количество рейсов в летнее время может настолько увеличиваться, что приток пассажиров может реально влиять на экологию и на разрушение этого общего духовно-культурного пространства".

"Чтобы сохранить уникальность Соловков, мы должны думать, в том числе, о том, чтобы проекты транспортной инфраструктуры всячески содействовали реализации нашей общей озабоченности касательно сохранения идентичности этого места. Чтобы Соловки не превратились в простой туристический объект со всеми негативными и отрицательными последствиями", — предупредил предстоятель Русской церкви.

"Хотел бы отметить, что планируемый вариант реконструкции взлетно-посадочной полосы – еще раз подчеркну – не должен увеличить антропологическую и шумовую нагрузку на архипелаг", — резюмировал он.

Соловецкий архипелаг расположен в западной части Белого моря, состоит из шести островов общей площадью более 300 квадратных километров. В XV веке на Соловках был создан Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI-XIX веков. Архипелаг в 1992 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995-м — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.