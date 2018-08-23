МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Юго-восточный обход Боброва в Воронежской области планируется построить к концу 2021 года, работы могут обойтись в 5,1 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Соответствующий тендер проводит департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, подрядчика планируется определить 17 сентября.

Все работы по строительству дороги нужно завершить в октябре 2021 года, их финансирование будет осуществляться за счет регионального и федерального бюджетов, указывается в документах.

Весной 2017 года тендер на строительство данного обхода объявляла администрация Бобровского район, начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 4,6 миллиарда рублей. Однако позже тендер был отменен, причина не указывалась.