С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг /ПРАЙМ/. Компания "Трансфлот" (Санкт-Петербург), которой принадлежит сухогруз "Лада", якобы задержанный полицией ЮАР из-за "опасного груза", не подтверждает арест ни судна, ни экипажа, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее сообщалось, что полиция ЮАР задержала, предположительно, российское судно с "опасным грузом" на борту в порту города Порт-Элизабет. Портал News 24 отмечает, что судно под названием Lada направлялось из мадагаскарского города Тулиара в нигерийский Лагос. Сообщается, что судно стали исследовать после того, как оно отгрузило в порту 14 контейнеров. Как сообщали РИА Новости в посольстве РФ в ЮАР, посольство и генконсульство "выясняют актуальную информацию по данному вопросу".

"Судовладелец не подтверждает арест судна и экипажа", — сказал собеседник агентства.

"Все остальные комментарии получайте от властей ЮАР, которые фигурируют в материалах иноСМИ. Нам сложно комментировать людей и недостоверную информацию", — добавил он, воздержавшись от дальнейших комментариев.

При этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно стоит в порту Нгкура и ожидает постановки к причалу для выгрузки. Собеседник агентства добавил, что постановка к причалу запланирована на 25 августа, после этого судно проследует в следующий порт назначения.