МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Морские власти в Центральной Африке обнаружили пропавший у берегов Габона нефтяной танкер Pantelena с двумя россиянами на борту, сообщает телеканал Africanews.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Габоне Антон Спиридонов сообщил РИА Новости, что в ночь с 13 на 14 августа пропал с радаров танкер под панамским флагом греческой компании Lotus Shipping, среди членов экипажа находилось двое россиян и 17 граждан Грузии.

В региональном центре по морской безопасности в Центральной Африке (CRESMAC) сообщили, что судно было обнаружено благодаря космическим спутникам США. В настоящее время танкер, загруженный семя тысячами тонн топлива, пришвартован в габонском порту Овендо.