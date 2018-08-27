ДУБАЙ, 27 авг /ПРАЙМ/. Генеральное агентство гражданской авиации ОАЭ опровергло заявления хуситов об успешной атаке на аэропорт Дубая с помощью беспилотника, сообщает в понедельник официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Ранее подконтрольный хуситам йеменский телеканал "Аль-Масира" сообщил, что аэропорт Дубая был атакован в понедельник беспилотником "Самад-3", что привело к приостановке работе аэропорта. Хуситы объявили 26 июля о совершении аналогичной атаки на аэропорт Абу-Даби, которая была опровергнута властями ОАЭ.

"Воздушная навигация в ОАЭ осуществляется обычным и естественным образом, заявления хуситских СМИ по поводу Международного аэропорта Дубая являются недостоверными", — говорится в заявлении агентства.

Согласно онлайн-табло аэропорта Дубая, существенных задержек с прибытием и отправлением самолетов в понедельник зарегистрировано не было.