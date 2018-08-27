САРАТОВ, 27 авг /ПРАЙМ/. Суд в Пензе по иску прокуратуры обязал ОАО "РЖД" устранить нарушения требований пожарной безопасности в местном дворце культуры железнодорожников, сообщила в понедельник Приволжская транспортная прокуратура.

Прокуратура в ходе проверки во дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) в Пензе, в котором кружки и секции посещают около 100 детей и шесть предпринимателей арендуют площади, выявила нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в зрительном зале не обеспечена надлежащая обработка огнезащитными составами деревянных конструкций сцены, горючих декораций, сценического оформления, а также отсутствует эвакуационное освещение общих коридоров и лестничных клеток здания.

В ведомстве отметили, что в целях устранения выявленных нарушений руководству дирекции социальной сферы РЖД транспортный прокурор в апреле этого года вносил представление, однако действенных мер предпринято не было, что послужило поводом для обращения в суд.

"Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил исковые требования Пензенского транспортного прокурора и возложил на ОАО "РЖД" обязанность по устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, выявленных при эксплуатации и содержании дворца культуры железнодорожников имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе", — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла реальное исполнение судебного решения на контроль.

"По материалам прокурорской проверки руководитель ДКЖ привлечен ГУМЧС России по Пензенской области к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности" с наложением штрафа", — отмечается в сообщении.

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.