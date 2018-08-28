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НОВОСИБИРСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ рассчитывает, что в 2019 году меры поддержки спроса машиностроения сохранятся, объем средств по каждой программе определяется, сообщил журналистам глава ведомства РФ Денис Мантуров.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что рабочая группа правительства по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы предложила вариант отказа от "антикризисной" помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении и легкой промышленности. По данным издания, рабочая группа также предложила рассмотреть возможность урезания субсидирования судостроения.

"Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования", — сказал Мантуров.

Он отметил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания бюджетных комиссий, и проект бюджета будет внесен в Госдуму.

"Пока идут в соответствии с планом заседания рабочих групп с Минфином", — сказал Мантуров.

Он напомнил, что в России нет антикризисных мер поддержки автопрома, действуют меры стимулирования спроса из Резервного фонда.