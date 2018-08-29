МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. Россия заблокировала попытку США внести в санкционный список Совбеза ООН две российские судоходные компании и шесть судов под флагом РФ за якобы осуществленные ими поставки нефти в КНДР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники.

Минфин США на прошлой неделе включил в список связанных с КНДР санкций компании "Гудзон Шиппинг" из Владивостока и "Вела-Марин" из Санкт-Петербурга, а также суда "Белла", "Богатырь", "Нептун", "Партизан", Патриот" и "Севастополь".

Агентство отмечает, что вето РФ было поддержано Китаем – главным торговым партнером КНДР.

В начале августа Москва и Пекин заблокировали попытку США включить в санкционный список ООН российский банк, северокорейского банкира, работающего в Москве, и две компании для ведущего валютного банка в Пхеньяне. Тогда МИД РФ назвал неубедительной доказательную базу США в обоснование предложения по расширению санкционных списков по КНДР.