МОСКВА, 29 авг /ПРАЙМ/. НМТП обжалует в суде очередное дело, возбужденное ФАС РФ, следует из отчета компании.

В марте ФАС России возбудила дело в отношении НМТП по признакам нарушения законодательства в связи с установлением, по данным ФАС, тарифов на перевалку грузов на 2016-2017 годах в долларах США.

Ранее назначенное на 28 августа 2018 года заседание комиссии ФАС России не состоялось из-за отсутствия кворума, новая дата пока не определена, отмечает компания.

"НМТП обжалует в Арбитражном суде Краснодарского края решение и предписание по делу" — говорится в отчете.

Компания отмечает, что деи?ствие предписания приостановлено до вступления в законную силу решения суда по данному спору.

"Риск возникновения обязательств для группы по данному делу является маловероятным", — говорится в отчете.